Karan Johar संग नेपोटिज्म पर बात करते हुए Swara Bhaskar ने बदले सुर, कहा- 'Sushant को मिले सम्मान'

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के ( Sushant Singh Rajput Death ) बाद से फिल्म इंडस्ट्री दो भागों में बंट ( Industry divide in two parts ) चुकी है। इंडस्ट्री के बीच नेपोटिज्म ( Nepotism ) और माफिया ( Mafia ) जैसे मुद्दों को लेकर मामला गरमाता ही जा रहा है। जहां एक ओर बताया जा रहा था कि सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री से बैन ( Sushant ban from film industry ) होने की वजह से डिप्रेशन में थे। वहीं दूसरी ओर सलमान खान ( Salman Khan ) और करण जौहर ( Karan Johar ) जैसे बड़े नामों पर सुशांत की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। इस बीच अभिनेत्री स्वरा भास्कर ( Swara Bhaskar ) संग करन का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें दोनों ही नेपोटिज्म ( Both were talking nepotism ) को लेकर बात करे हैं। जिसे देखते हुए स्वरा के तेवर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और वह खुद के बचाव में सामने आईं हैं।

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ( Swara Karan Video viral ) हो रही करण संग स्वरा की वीडियो पर वह बोली 'हमें कठिन बातचीत करनी चाहिए लेकिन इसे करने का एक सभ्य तरीका है।' अभी बहुत से लोग अपनी बातें कह रहे हैं और लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन करण को दोषी ठहराया जाना अनावश्यक है। मेरा मानना है कि सुशांत के करियर में उनके साथ क्या हुआ इसके लिए आप करण ( Karan Johar ), आलिया भट्ट ( Alia Bhatt ), सोनम कपूर ( Sonam Kapoor ) को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यह फेयर डिसकशन ( Fair Decision ) नहीं है। यहीं नहीं स्वरा ने सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) को बेहतरीन कलाकार बताते हुए उन्हें सम्मान देने की बात भी कही।

सुशांत सिंह राजपूत के बारें में स्वरा का कहना है कि 'वीडियो देखने वाले देख सकते हैं कि करण ने इस स्वीकार किया है कि उन्होंने ऐसे लोगों को चुना होगा जो उसके सामने सही थे और चीजों को बदलना चाहिए। स्वरा ने यह भी कहा कि,' वह इस मुद्दे से जुड़ने का श्रेय उन्हें ही देना चाहतीं हैं, लेकिन जिस तरह से चीजें हुई हैं वह काफी दुखद थी। इसलिए उन्हें इस बात से घृणा हो रही है कि कुछ लोग अल्टेरियर मोटिव्स ( Altar Motives ) के लिए सुशांत सिंह राजपूत की दुखद मौत ( Sushant Singh Death ) के बाद छिड़ी बहस का प्रयोग कर रहे हैं। हमें सुशांत को सम्मान देना चाहिए और उनके जीवन का जश्न मनाना चाहिए. वे एक जबरदस्त कलाकार थे।' बता दें सुशांत की मौत के बाद से बॉलीवुड में ब्लेम गेम ( Blame game in bollywood industry ) शुरू हो गया है।