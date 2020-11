2012 में शहीद स्मारक पर हुई तोड़फोड़ वाली तस्वीर को Swara Bhaskar ने बताया फोटोशॉप, ट्रोल होने के बाद मांगी माफी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वो ट्विटर पर बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखती हैं लेकिन कई बार इसी कारण से ट्रोल भी होती हैं। स्वरा कई बार गलत ट्वीट करने के बाद माफी मांग चुकी हैं। रिसेन्टली भी उनसे कुछ ऐसी ही गलती हो गई। दरअसल, स्वरा ने शहीद स्मारक पर हुई तोड़फोड़ की एक पुरानी फोटो को घटिया फोटोशॉप कह डाला। जिसके बाद लोग उन्हें बुरी तरह से ट्रोल (Trolled) करने लगे क्योंकि स्वरा ने जिस कोलार्ज को बनावटी समझ लिया था दरअसल वो असली तस्वीरें थी।

एक यूजर ने अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की जिसमें दो युवक अमर जवान ज्योति को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर यूजर ने लिखा- जिस दिन तुमने अमर जवान को लात मारी उस दिन मैं इस्लामोफोबिक हो गया। स्वरा ने इसे गलत बताते हुए घटिया फोटोशॉप करार दिया। इसके बाद जैसे ही लोगों ने स्वरा भास्कर को सोशल मीडिया पर ट्रोल और सलाह देना शुरू किया उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। स्वरा ने कुछ देर बाद अपना ट्वीट डिलीट करते हुए सही माफी मांगी। स्वरा ने ट्वीट करते हुए लिखा- सुधार: ये तस्वीर 2012 में मुंबई के आजाद मैदान की है। शर्मनाक हरकत। हालांकि स्वरा उतनी देर में बुरी तरह ट्रोल हो चुकी थी और उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था।

Correction: this is an image from 2012 Mumbai Azad maidaan ! Shameful act.

Thanks @boomlive_in @free_thinker https://t.co/5GRwWRHZ0U