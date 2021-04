पाक क्रिकेटर शोएब अख्तर के सपोर्ट में आईं एक्ट्रेस स्वरा भास्कर

नई दिल्ली। देश में कोरोनावायरस का कहर जारी है। चिंता की बात यह है कि कोरोना दूसरी वेव अपना विकराल रूप ले चुकी है। भारत में लगभग साढ़े तीन लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं अस्पतालों में भी बेड और ऑक्सीजन की कमी से लोग अपनी जान गवा रहे है। आम से लेकर खास तक इस बीमारी की चपेट में आने से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। बीते हफ्ते बॉलीवुड के कई सेलेब्स भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में भारत की स्थिति को देख पड़ोसी देश पाकिस्तान भी चिंतित दिखाई दिया।

India is really struggling with Covid-19. Global support needed. Health care system is crashing. Its a Pandemic, we are all in it together. Must become each other's support.

Full video: https://t.co/XmNp5oTBQ2#IndiaNeedsOxygen #COVID19 pic.twitter.com/vX1FCSlQjs — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 23, 2021

भारत को लेकर चिंतित हुए पाक क्रिकेटर शोएब अख्तर

भारत में कोरोना का कहर बढ़ता देख पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कुछ समय पहले ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह भारत का सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए थे। शोएब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत इस समय कोविड-19 से संघर्ष कर रहा है। इस वक्त वैश्विक समर्थन की जरूरत है। वहीं भारत का स्वस्थ सुरक्षा सिस्टम डगमगा रही है। यह महामारी है। इस वक्त हम सब साथ में हैं और एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए।

Thank you Shoib Akhtar ji for the kind words and gesture of humanity! Deeply appreciated 🙏🏽🙏🏽💙💙 https://t.co/YT7onzdR6b — Swara Bhasker (@ReallySwara) April 24, 2021

स्वरा भास्कर ने किया शोएब अख्तर का शुक्रिया

शोएब अख्तर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पंसद आ रहा है। वहीं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने शोएब अख्तर को सपोर्ट करते हुए उनके लिए एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने शोएब के धन्यवाद कहा है। स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि "थैंक्यू शोएब अख्तर जी इन शब्दों और मानवता के लिए, तहे दिल से आपका धन्यवाद।" आपको बता दें शोएब अख्तर का एक यूट्यूब चैनल भी है। जिस पर वह अपनी नई वीडियोज शेयर करते ही रहते हैं। बीते साल जब दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। जब भी शोएब अख्तर ने एक वीडियो बनाकर उनके देहांत पर शोक व्यक्त किया था।

India is battling a crisis situation today. The medical infrastructure is slowly collapsing, resources depleting and more lives at risk than ever before. There is no pain greater than seeing your loved one fight the battle. — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) April 24, 2021

सुरेश रैना ने भी जताई थी चिंता

कोरोना की वजह से भारत की जनता की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जहां कुछ लोग महामारी के चलते अपनी जान गवाह रहे हैं। वहीं कुछ लॉकडाउन लगने से बेरोजगारी के चलते मौत को गले लगा रहे हैं। वहीं इससे पहले भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना भी कोरोना की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। सुरेश रैना ने भी एक ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि 'भारत आज मुश्किल समय से गुज़र रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं धीरे-धीरे डगमगा रही हैं। अपने करीबी को इससे जंग लड़ते हुए देखने से दुखद कुछ नहीं है।' पोस्ट के अंत में सुरेश रैना ने कहा था कि 'वह सभी से गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने भी घर में रहने का फैसला किया है वह कृप्या घर में ही रहे।'