Swara Bhaskar बोलीं- Nepotism फैलाने वाली जनता है, सुशांत की ‘सोनचिड़िया’ और करण जौहर की ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ के कलेक्शन में फर्क देखें

नई दिल्ली | एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) अपनी बेबाकी के जानी जाती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद करण जौहर का फेवर करके वो बुरी तरह ट्रोल (Swara Bhaskar trolled in favouring Karan Johar) हो गई थीं। लेकिन अब उन्होंने निष्पक्ष तौर परअपना पक्ष रखा है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स की सक्सेस और फेलियर का जिम्मेदार दर्शकों (Audience responsible for actors success failure) को बताया है। उन्होंने कहा कि आउटसाइडर्स की फिल्मों और स्टारकिड्स की मूवीज को कंपेयर (Swara Bhaskar compared Starskids and outsiders films) करो, फर्क अपने आप पता चल जाएगा। दर्शकों को खुद ये समझना होगा कि उन्हें क्या देखना है।

स्वरा भास्कर ने न्यूज लॉन्डिरी से बातचीत में कहा कि अगर आपको आउटसाइडर्स से बहुत प्यार है तो हमारी फिल्में थियेटर में (Swara Bhaskar appealed to audience watch outsiders films) देखें। ये बहुत अच्छी बात है कि ट्विटर पर आप इतना हंगामा कर रहे हैं और वो सब बहुत प्यारा है लेकिन जरा राजकुमार रॉव (Rajkumar Rao) की ट्रैप्ड, इरफान (Irrfan) की कारवां, नवाजुद्दीन की मोतीचूर चकनाचूर, मेरी अनारकली ऑफ आराह और सुशांत की सोनचिड़िया (Sonchiriya) के बॉक्सऑफिस क्लेकशन पर भी नजर डालिए।

स्वरा ने एक तुलना सामने रखी। उन्होंने कहा कि अब धड़क, हीरोपंती, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 (Student Of The Year 2) के बॉक्सऑफिस क्लेकशन पर नजर (Swara compared Box-office collection of starkids and outsiders) डालिए। इसकी तुलना करें और मुझे बताएं कि कौन स्टारकिड्स को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड (Who is more interested to watch starkids) है।

स्वरा ने सुशांत के निधन के बाद किए गए ट्वीट के बारे में बात करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के 'इनसाइडर क्लब' के खिलाफ बोलने और उनपर ऑनलाइन अटैक (online attack on Insider club) करने का कुछ मतलब नहीं है। इस तरह किसी एक का नाम चिल्लाने से कोई मदद नहीं मिलेगी। जिस तरह से बात हो रही है उसकी गहराई में जाना होगा और इसके ढांचे पर ध्यान दें। दर्शकों को न्यू टैलेंट से अवगत कराया जा रहा है। भारत में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से डिसर्व लोगों को मौका मिल रहा है। जैसे पाताल लोक से जयदीप अहलावत (Paatal Lok Jaideep Ahlawat)। आखिरकार उनके टैलेंट को पहचान लिया गया।