रिटायर्ड जनरल वाले ट्वीट पर Swara Bhaskar बोलीं- शराफत तो ढेले भर की है नहीं.. कभी तो दिमाग लगा लिया करो!

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) आजकल अपनी वेब सीरीज रसभरी (Webseries Rasbhari) को लेकर काफी चर्चाओं में हैं। इस वेब सीरीज के कंटेंट पर भी कई बार सवाल उठ चुका है। स्वरा भास्कर की एक्टिंग (Swara Bhaskar acting in Rasbhari) की तो तारीफ की जा रही है लेकिन वेब सीरीज में दिखाए गए कंटेंट को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी है (Rasbhari content controversy)। वहीं अब स्वरा भास्कर ने एक और पंगा ले लिया है। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली स्वरा ने एक यूजर के ट्वीट पर कमेंट कर करते हुए ऐसा लगता है कि रिटायर्ड जनरल पर तंज कस (Swara Bhaskar on Ret. Gen.) दिया है। जिसको लेकर वो खूब ट्रोल हो रही हैं। यूजर्स उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं।

Liberals are okay with @ReallySwara 's finger scene , and her abusing to a child on national tv but giving lecture to a Ret. Gen of Indian Army for calling that traitor with his real name. #IStandWithGenBakshi pic.twitter.com/VQuiAccc5v