सुशांत सिंह राजपूत पर ड्रग्स का आरोप लगाने वाली एक्ट्रेसेस के समर्थन में आईं Swara Bhaskar, दिवंगत एक्टर के फैंस ने लगाई लताड़

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में ड्रग का मामला सामने आने के बाद कई बॉलीवुड सेलेब्स इस घेरे में फंस गए हैं। जिसके बाद एनसीबी (NCB) की पूछताछ में सुशांत को ड्रग एडिक्ट बताया जा रहा है। शनिवार को एनसीबी से पूछताछ में श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) और सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने ये दावा किया था कि सुशांत फिल्म सेट और वैनिटी वैन (Vanity Van) में ड्रग्स लिया करते थे। श्रद्धा कपूर ने ये भी कहा कि उन्होंने खुद सुशांत को ड्रग्स लेते हुए देखा है। वहीं स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने इसपर अब चुटकी ली है। उन्होंने अपने ट्वीट में सुशांत को बेचारा बताया है जिसके बाद वो लगातार ट्रोल हो रही हैं। सुशांत के फैंस उन्हें लताड़ लगा रहे हैं।

स्वरा भास्कर ने एबीपी न्यूज के आर्टिकल को शेयर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट (Swara Bhaskar Tweet) किया है। उन्होंने लिखा- खुश? #JusticeForSushantSinghRajput ब्रिगेड। बस या अभी और भद्द पिटवानी है बेचारे सुशांत की??? स्वरा भास्कर के इस ट्वीट के बाद कई लोगों ने उनकी क्लास लगाई है। एक यूजर ने लिखा- जो जवाब ही नही दे सकता उसपे सारे इल्जाम डाल दो और बच के निकल लो, वाह क्या दोस्ती निभाते है ग्लैमर वर्ल्ड में। मुझे सुशांत के लिए बुरा लग रहा है।

एक यूजर ने लिखा- शर्म आनी चाहिए स्वरा भास्कर।

एक यूजर ने लिखा- सब तुम्हारे जैसी बत्तमीज़ हैं।

मैं तुम्हे नहीं जानती लेकिन सुशांत का परिवार इससे क्यों वाकिफ नहीं था। और इस सब को इस तरह उनपर डाला गया। हम SSRians इस पर विश्वास करते हैं। अगर आप नहीं करती तो प्लीज हमारी भावनाओं को आहत ना करें। धन्यवाद। #JusticeForSushantSinghRajput #CBIUnfoldSSRMystery

I dont know you but fyi family is not aware of this. And this all implanted and we SSRians believe in that. If you dont then please dont hurt our sentiments.



Thanks 🙏#JusticeForSushantSinghRajput #CBIUnfoldSSRMystery