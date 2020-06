Arvind Kejriwal के बीमार होने पर Swara Bhasker और अनुभव सिन्हा ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना

नई दिल्ली: तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना वायरस(Coronavirus In India) का प्रकोप देश में बढ़ता जा रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या दो लाख से ऊपर जा चुकी है और आए दिन कई मामले सामने आ रहे हैं। अब दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Unwell) ने हल्‍के बुखार के बाद और गले में खराश के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। उनके बीमार होने पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

अपने ट्वीट में अनुभव सिन्हा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ख्याल रखने की सलाह दी है। वह ट्वीट (Anubhav Sinha Tweet On Arvind Kejriwal) करते हुए लिखते हैं, "ख्याल रखें अरविंद।" वहीं ट्विटर पर काफी एक्टिव रहने वालीं स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट (Swara Bhasker Tweet) करते हुए लिखा है, "जल्द ठीक हो अरविंद सर।" उनके इस ट्वीट पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Get well soon @ArvindKejriwal sir! 🙏🏽