Swara Bhaskar First Marriage Anniversary: शादी की पहली सालगिरह पर Swara Bhaskar ने शेयर की अपनी अनकही लव स्टोरी

Swara-Ahmed First Marriage Anniversary: स्वरा भास्कर और फहाद अहमद को आज शादी के पूरे एक साल हो गए हैं। एनिवर्सरी को और खास बनाने के लिए स्वरा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खूबसूरत नोट के साथ वेडिंग वीडियो शेयर किया है। स्वरा भास्कर ने 16 फरवरी 2023 को समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) नेता और सोशल एक्टिविस्ट फहाद अहमद से शादी कर सभी को चौंका दिया था। स्वरा भास्कर और फहाद अहमद ने इस दिन कोर्ट मैरिज की थी।

Swara - Ahmed First Marriage Anniversary: स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने कोर्ट मैरिज की शादी की सालगिरह पर पति फहाद अहमद (Fahad Ahmad) के साथ तस्वीरें शेयर की। इसके साथ उन्होंने काफी लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखा है। स्वरा ने अपने कैप्शन की शुरुआत हॉलीवुड के मशहूर सिंगर एल्विस प्रेसली (Singer Elvis Presley) के गाने Can't Help Falling In Love की लाइन से की। उन्होंने लिखा, ''Wise men say, only fools rush in.” आइये आपको बताते हैं स्वरा भास्कर ने क्या कहा: