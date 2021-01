Swara Bhasker ने कंगना रनौत पर कसा तंज, आखिर में बोलीं- एक लिब्रू की ओर से प्यार

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) फिल्मों से ज्यादा अपने ट्वीट्स से सुर्खियां बटोरती हैं। वह आए दिन किसी न किसी बॉलीवुड स्टार पर निशाना साधती रहती हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और कंगना की बिल्कुल भी नहीं बनती है। ट्विटर पर दोनों के बीच कई बार जुबानी जंग छिड़ चुकी है। अब एक बार फिर स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) ने कंगना पर सीधा-सीधा निशाना साधा है।

दरअसल, हाल ही में एक महिला ने कंगना से पत्रकार अर्नब गोस्वामी की लीक चैट के बारे में पूछा। साथ ही, महिला ने कंगना पर आरोप लगाया कि उन्होंने सुशांत के परिवार के निजी मैसेजेस पर चुगली की। इस पर कंगना ने जवाब दिया- 'मैं एक यंग स्टार के मर्डर जो माफिया और ड्रग रैकट से जुड़ा है अपनी जान पे ख़ेल कर पूरे देश के सामने उसका पर्दाफ़ाश कर रही थी और आपको उसमें भी चिंदी चुग़ली दिखी। कुछ महान नहीं दिखा। ह्रितिक मेरी सेक्स लाइफ़ की चुग़ली अर्नब से कर रहा था। यह कौन सा नेशनल सिक्यरिटी का मामला है मौसी जी?'

अब स्वरा ने कंगना के इसी ट्वीट को लेकर उनपर निशाना साधा है। स्वरा ने लिखा- 'हाहाहाहा! तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर टॉप पर पहुंच गया है कंगना। एक लिब्रू की ओर से प्यार।' स्वरा का यह ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लोग तरह-तरह की इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

बता दें कि आज सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के जन्मदिन के मौके पर कंगना ने कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं उस समय आपके साथ नहीं थी। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, 'प्रिय सुशांत, मूवी माफिया ने आपको तंग और आपको परेशान किया। सोशल मीडिया पर कई बार आपने मदद की गुहार लगाई और मुझे अफसोस है कि मैं उस समय आपके साथ नहीं थी। काश, मैं यह न मानूं कि आप अपने दम पर माफियाओं की यातना को संभालने के लिए काफी मजबूत थे, जन्मदिन मुबारक हो प्रिय।' कंगना ने अपने बाकी ट्वीट्स में एक बार फिर बॉलीवुड पर निशाना साधा।

Dear Sushant, movie mafia banned you bullied you and harassed you, many times on social media you aksed for help and I regret not being there for you. I wish I didn’t assume you are strong enough to handle mafia torture on your own. I wish ...

Happy Birthday dear one #SushantDay pic.twitter.com/xqgq2PBi0Y