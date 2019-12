जामिया हिंसा: दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोलना स्वरा को पड़ा भारी, लोग बोले- ‘दंगे फैलाने के लिए तुम जैसे लोग जिम्मेदार’

नई दिल्ली। नागरिकता कानून ( Citizenship Amendment Bill )को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया(jamiya miliya islamiya) में हिंसक प्रदर्शन हुए। वहीं पुलिस पर भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की बर्बरता करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।इसी वीडियो को शेयर करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर(swara bhaskar) ने भी ट्वीट किया है।

दरअसल, स्वरा ने एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा- दिल्ली पुलिस आपका ये शर्मनाक कृत्य है। स्वरा ने जिस ट्वीट को रिट्वीट किया उसमें लिखा हुआ था- ये हैं दिल्ली पुलिस के मर्द पुलिस वाले! आपको सैल्यूट है। सैल्यूट करने का #emoji नहीं मिल रहा। लेकिन स्वरा के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ही ट्रोल करने लगे हैं।

Absolutely shameful conduct by @DelhiPolice https://t.co/xUFxzJtzen

एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा- इस देश में दंगे फैलाने के लिए तुम जैसे लोग जिम्मेदार हो।

एक दूसरे यूजर ने लिखा- आप बंगाल पर चुप चाप तमाशा देख रही थीं। वो पत्थर मार रहे थे। ट्रेन को आग लगा रहे थे। सरकार संसाधन तोड़ रहे थे। स्टेशन की चीजें तोड़ रहे थे। तब आप कुछ नहीं बोलीं जैसे ही इन लोगों की पिटाई हुई आपको बुरा लगने लगा। मानसिकता कैसी है आपकी।

Didi aap bhi jao waha protest karo,maza aayega. Afterall aapke bhai - behan musibat me h 😂

Go & save them