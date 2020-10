Sushant केस में मर्डर थ्योरी खारिज होने के बाद स्वरा भास्कर ने साधा कंगना रनौत पर निशाना, अवॉर्ड वापस करने को कहा

नई दिल्ली: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई स्थित अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे। जिसके बाद से ही बॉलीवुड के कई एक्टर्स और उनके परिवार वाले इसे मर्डर बता रहे थे। एक्ट्रेस कंगना रनौत भी सुशांत मामले में काफी सुर्खियां बटोरी चुकी हैं। शुरुआत से ही वह भी इसे हत्या का मामला बता रही थीं। साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के कई सेलेब्स पर गंभीर आरोप भी लगाए। लेकिन हाल ही में एम्स ने इस केस में मर्डर थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। जिसके बाद से ही कंगना ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। एक्ट्रेस से अवॉर्ड वापस करने की मांग की जा रही है।

बॉलीवुड से स्वरा भास्कर और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने कंगना रनौत पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। स्वरा ने बिना कंगना का नाम लिए उन्हें याद दिलाया कि उन्हें अवॉर्ड वापस करना था। स्वरा ने लिखा, 'अब तो दोनों सीबीआई और एम्स ने निष्कर्ष निकाला है कि सुशांत की मौत आत्महत्या से हुई। क्या कुछ लोग सरकार को अपने पुरस्कार लौटाने नहीं जा रहे थे?'

Hey! Now thay both CBI and AIIMS have concluded that #SushantSinghRajput tragically died by suicide... weren’t some people going to return their government bestowed awards??? 🤔🤔🤔 — Swara Bhasker (@ReallySwara) October 7, 2020

स्वरा भास्कर के अलावा डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने इसमें कंगना का नाम लिया है लेकिन वो कहते हैं समझदार को इशारा काफी। अनुभव ने लिखा, 'मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मेरा एक Filmfare वापस कर दूं क्या?' लोग उनके इस ट्वीट पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

मुझे भी ग़ुस्सा आ रहा है, मेरा एक Filmfare वापस कर दूँ क्या? — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) October 7, 2020

बॉलीवुड सेलेब्स ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कंगना के अवॉर्ड वापसी वाले बयान पर उन्हें ट्रोल किया है। यही वजह है कि ट्विटर पर #KanganaAwardWapasKar ट्रेंड कर रहा था। आप भी देखिए कंगना पर बने मीम्स-

KANGANA Don’t pretend to be real because we know you are here for your own benefit..😡😡😡😡#KanganaAwardWapasKar pic.twitter.com/MLvmKRq8Jo — Harikrishna Rathod (@Harikrishna0910) October 7, 2020

People telling Kangana to return her award- pic.twitter.com/oRr7IxEcyE — The clueless knucklehead (@dankstinger) October 7, 2020

*AIIMS and CBI rules out murder in SSR case*



Meanwhile Indians to Kangana :#KanganaAwardWapasKar pic.twitter.com/JV0fDddTYE — rahul Verma (@rahulverma_inc) October 7, 2020

आपको बता दें कि कंगना ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्‍यू में कहा था कि अगर वह सुशांत की मौत पर अपने दावों को साबित करने में फेल होती हैं तो वह अपना पद्म श्री अवॉर्ड लौटा देंगी। इसके साथ ही उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को मर्डर बताया था।