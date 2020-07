Taapsee Pannu ने Kangana Ranaut को दिया करारा जवाब , पुराने ट्वीट शेयरकर साबित किया एक्ट्रेस का झूठ

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत(sushant singh rajput death) की मौत के बाद से बॉलीवुड (nepotism in bollywood) में नेपोटिज्म को लेकर जंग छिड़ी हुई है जिसमें कंगना रानौत(Kangana Ranaut to bring justice to Sushant) सुशांत को न्याय दिलाने के लिए एक बड़ी अवाज बनकर सामने आई है और इसी के साथ बॉलीवुड में हो रहे भाई भतीजावाद को लेकर काफी तंज कसते नजर आ रही हैं। इन दिनों तापसी पन्नू (Kangana Ranaut and Taapsee Pannu fight) और कंगना रनौत के बीच एक ट्वीटवार देखने को मिल रहा है जिसमें दोनों एक्ट्रेस एक दूसरे को मांत देने में कोई कसर नही छोड़ रही हैं। बता दे कि तापसी और कंगना(kangana ranaut and taapsee pannu outsider) दोनों ही बॉलीवुड में बतौर आउटसाइडर आई हैं, लेकिन इसके बाद भी दोनों के बीच नेपोटिज्म को लेकर बड़ी बहस देखने को मिल रही है।

कंगना रनौत, और तापसी (Taapsee Pannu On Kangana Ranaut) बीच का वार इस तरह से बढ़ गया कि कंगना (Taapsee Pannu talked about Kangana Ranaut's B-grade remark) ने उन्हें बी ग्रेड एक्ट्रेस तक बता दिया था। इसके बाद तापसी ने भी इसका जवाब देने में कोई चूक नही की है।

तापसी पन्नू का पलटवार, कंगना को बताया झूठा

तापसी (Taapsee Pannu questions Kangana Ranaut) ने कंगना को जवाब देने के लिए एक यूजर के पुराने ट्वीट को शेयर किया। जिसमें कंगना, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रही हैं। और उनके इस इंटरव्यू को सुनने यूजर भी उनका जमकर मजाक उड़ा रहे है। और कह रहे है कि उनके इंटरव्यू को पढ़ने के बाद साफ पता चलता है कि सुशांत के करियर के बारे कंगना रनौत को कुछ नही पता था!

तापसी (taapsee pannu share tweets) ने दूसरा ट्वीट शेयर किया है जिसमें कंगना बता रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ मेरी बात कभी नही हो पाई। और ना ही हम लोग कभीएक दूसरे से मिले हैं। लेकिन इसके बाद भी हम लोग हमेशा करीब थे। क्योंकि हम दोनों के बीच को एक खास दोस्त था संदीप सिंह। जो मुझे सुशांत के बारे में बताया करता था। इसके अलावा मैने उन्हें मेरे 25वें जन्मदिन की पार्टी में अंकिता के साथ देखा था। और मुझे यह भी याद है मैंने उस रात बात सिर्फ अंकिता से बात की थी,सुशांत से नहीं। बाद में मुझे पता चला कि फिल्म राम-लीला में यह स्टार काम कर रहा हैं फिर इसके बाद उन्होंने वो फिल्म नहीं की। मुझे उनके बारे में सारी जानकारी दोस्त के जरिए ही मिलती थीं।

इसके अलावा तापसी पन्नू(Taapsee Pannu shares old video of Kangana Ranaut) ने पुराने ट्वीट के जरिए इस बात का खुलासा किया कि कंगना ने बताया था कि, फिल्म मणिकर्णिका को प्रोड्यूस करने वाले कमल जैन सुशांत के बारे में मुझे कुछ ना कुछ बताते थे। क्योंकि वो सुशांत को घुड़सवारी सिखाते थे और मैं भी घुड़सवारी सीख रही थी, एक बार मैं कमल जी के ऑफिस पहुंची और सुशांत वहां पर पहले से ही मौजूद थे तभी हमारे बीच बातचीत हुई थी।

इसके अलावा तापसी पन्नू (Taapsee Pannu shares old video of Kangana Ranaut) ने एक वीडियो शेयर करते हुए कंगना की एस बात का खुलासा किया कि वो कितनी झूठी है। कंगना का यह वीडियो साल 2019 और साल 2020 का हैं। 2019के वीडियो में वो रणवीर सिंह की गल्ली बॉय की परफॉरमेंस को देख उनकी तारीफ कर रही है तो वहीं 2020 के वीडियो में उनकी बेइज्जती करते नही थक रही हैं।

बता दें कि इन दिनों कंगना रनौत ने तापसी पन्नू के करियर को लेकर भी कई बड़े सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि तापसी का कोई करियर नहीं है । ये लोग बिना किसी स्ट्रगल के फिल्म हासिल कर लेती है। और हम जैसे लोगों के स्ट्रगल को आंकने की कोशिश करने में लगी रहती है। यदि वो एक अच्छी एक्ट्रेस है तो मेरी जैसी फिल्म क्वीन, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स और मणिकर्णिका जैसी हिट फिल्म देकर दिखाएं।