रिया के जेल जाने पर उठने लगे सवाल, सुशांत जिंदा होते तो वो भी होते सलाखों के पीछे? Taapsee Pannu ने कही ये बात

नई दिल्ली। दिवंगत बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के मामले में हर दिन हो रहे नए-नए खुलासे के बीच ड्रग्स का मामला आगे बढ़ा है जिसमें पूरी मज़बूती के साथ एनसीबी ने रिया पर शिकंजा कसा और उनकी गिरफ्तारी हो गई। एक रात रिया को एनसीबी ऑफिस में रख कर अगले दिन यानी बुधवार को मुंबई की भायखला जेल भेज दिया गया। पहली रात जेल में रिया ने टहल कर और बैठ कर बिताया उन्हें रात भर नींद नहीं आई। रिया सहित गिरफ्तार इस केस के सभी आरोपियों की (ड्रग तस्कर अनुज केशवानी के अलावा) जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी।

Correction. She wasn’t consuming. Financing and procuring for Sushant. So in that case if he was alive he would’ve been put behind bars too ? Oh no. She must’ve forced the drugs onto him. Sushant must’ve been force fed marijuana. Yes that’s what it is exactly. We did it guys 🙌🏼 https://t.co/6f8l7DncuI