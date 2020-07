Taapsee Pannu का 'बदला' मोड़, शेयर किए Kangana ranaut के ऐसे पुराने वीडियो, कसा तंज

बॉलिवुड में नेपोटिज्म (Nepotism in Bollywood) और आउटसाइडर के मुद्दे को लेकर कंगना रनोत (Kangana Ranaut) लगातार सोशल मीडिया पर लिख रही हैं। इस मामले में कंगना ने कई बॉलीवुड सेलेब्स पर निशाना साधा है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या (Sushant singh Rajput Suicide) के बाद उन्होंने करण जौहर (Karan Johar), महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) सहित कई लोगों पर निशाना साधा है। हाल ही कंगना (Kangana Ranaut) ने अभिनेत्री तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) को लेकर भी ट्वीट किए। उन्होंने इन दोनों अभिनेत्रियों को बी-ग्रेड एक्टर (B Grade Actor) तक बता दिया। इसके बाद तापसी ने भी कंगना को जवाब दिया और दोनों के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया।

Arre !!???? Toh ab final kya hai ? Matter karta hai to be from the ‘inside’ or no. Yaar yeh sab kuch bohot confusing hota jaa raha hai 🤪 I’m gonna sign out of this before I forget ki mera stand kya hai 🤯 https://t.co/DcNNbVJH3d

अब तापसी ने हाल ही कंगना के कुछ पुराने वीडियो शेयर कर तंज कसा है। तापसी ने जो वीडियो शेयर किए हैं वे पुराने हैं। उनमें से एक वीडियो में कंगना कहती नजर आ रही हैं कि वह खुद को लकी मानती हैं कि क्योंकि उनको बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहला ब्रेक महेश भट्ट ने दिया था। वह महेश भट्ट को कला का सबसे अच्छा टीचर बता रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए तापसी ने लिखा, 'अरे! तो अब फाइनल क्या है? इनसाइडर होना मैटर करता है या नहीं। ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता जा रहा है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि मेरा स्टैंड क्या है मैं साइन आउट कर रही हूं।'

In 2010, #KanganaRanaut told me she does not mind the privilege (she called it "quota") star kids have since she herself has a quota and privilege back home because her granddad was in the IAS, her mother was a teacher, Dad a businessman & great granddad a freedom fighter (Contd) pic.twitter.com/5i0KPpJ2GV