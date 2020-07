Kangana Ranaut का वीडियो शेयर करते वक्त Taapsee Pannu से हुई बड़ी गलती, एक्ट्रेस ने कहा- मालिक को खुश करती बी-ग्रेड इंसान

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) और स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) को बी-ग्रेड एक्ट्रेस (B-grade actresses) बोलने के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक वॉर छिड़ गई है। तीनों ही एक दूसरे के टांग खींचने में लगी हुई हैं और किसी ना किसी तरह से पलटवार कर रही हैं। हाल ही में तापसी ने कंगना का एक पुराना वीडियो शेयर (Taapsee shared Kangana video) किया है जिसमें वो फिल्म गली ब्वॉय (Gully Boy) को लेकर उनके सुर बदले हुए हैं। जिसके जवाब में कंगना ने फिर से तापसी पर निशाना साधा (Kangana Ranaut slams Taapsee) और उन्हें बी-ग्रेड इंसान बता दिया।

दरअसल, तापसी ने अपने ट्विटर (Taapsee Pannu Twitter) पर एक यूजर का वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा- माफ करना इसको शेयर करे बगैर मैं रह नहीं सकती। इस वीडियो में कंगना गली ब्वॉय में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को अच्छा बता (Kangana praised Ranveer Singh performance) रही हैं जबकि अपने रिसेंट इंटरव्यू में कंगना ने फिल्म गली ब्वॉय को बेकार फिल्म बताया था। इसी पर तापसी ने तंज कस दिया। हालांकि यहां पर उनसे एक चूक हो गई जिसे कंगना की टीम ने पकड़ (Kangana team on half edited video) लिया।

Ms Punnu has hit new low by posting fake videos, today she has officially become not just a B grade actor but also a B grade human being, shame on you @taapsee for posting half edited videos to please your masters.. https://t.co/73BEtFgvIn