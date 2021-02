Taapsee Pannu ने कंगना रनौत को लगाई लताड़, एक्ट्रेस की मां को गाली देने की कही थी बात

नई दिल्ली | किसान आंदोलन (Kisan Andolan) पर पॉप स्टार रिहाना (Rihanna) के ट्वीट के बाद से सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की खलबली मची हुई है। किसान आंदोलन को लेकर बॉलीवुड दो खेमे में बंटा हुआ है। एक वो जो उनके समर्थन में खड़े हैं और दूसरे उनका विरोध कर रहे हैं। वहीं हाल ही में तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने भी रिहाना के ट्वीट (Rihanna Tweet) को सपोर्ट करते हुए उसे रिट्वीट किया था। इसके बाद एक्ट्रेस ने एक ट्वीट किया तो कंगना रनौत ने उन्हें खूब भला बुरा कहा। यहां तक कि तापसी की मां को लेकर भी कंगना ने बड़ी बात बोल दी। इसके अलावा उन्हें डंबो और बी ग्रेड जैसे शब्दों से नवाजा।

तापसी पन्नू और कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के बीच एक बार फिर से ट्विटर वॉर छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। दोनों के फैंस इसपर खूब प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। तापसी ने भी कंगना के डीएनए में जहर भरे होने की बात कही। तापसी के फैंस कंगना द्वारा किए गए ट्वीट के स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। जिसमें से एक यूजर ने इसे शेयर करते हुए कहा ऐसा लगता है कि तापसी के एक ट्वीट ने बिल्कुल हिलाकर रख दिया। ये काफी फनी हो सकता था लेकिन इस तरह गालियों और जहर से भरा हुआ नहीं। इसपर तापसी ने कमेंट करते हुए लिखा- लेकिन तब क्या करेंगे जब किसा का डीएनए, आएनए या फिर प्लेटेलेट्स भी जहर से भरे हों।

Looks like @taapsee's tweet really rattled someone. This would have been funny had it not been this toxic or abusive. pic.twitter.com/XGvg0574il — Bodhisattva #DalitLivesMatter (@insenroy) February 4, 2021

But what if those are the basics of someone’s DNA? Or RNA? Or even platelets 🤷🏻‍♀️ — taapsee pannu (@taapsee) February 4, 2021

तापसी ने ऐसे कई लोगों के ट्वीट के जवाब देते हुए कंगना को आड़े हाथों लिया है। बता दें कि तापसी ने एक ट्वीट के बाद कंगना ने कमेंट करते हुए लिखा था- तेरी मां को गाली दूं ये तुम्हारे भरोसे को आहत करेगा क्या डंबो? नेशनल प्लेटफॉर्म पर उसका अपमान करूं.. मुझे पता है कि तुम अपना प्यार बढ़ाओगी और कुछ नहीं करोगी तभी तो तेरे जैसे दूसरों की रोटियों पर पलने वाले पालतू होते हैं.. कभी कुछ और नहीं बन पाते.. चुप कर अब। कंगना ने लगातार ऐसे ही कई ट्वीट्स कर तापसी पर निशाना साधा था।