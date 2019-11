Video: हिंदी में बोलिए कहने पर भड़की तापसी पन्नू, कहा- क्या यहां सबको...

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) आजकल अपनी बेबाकी के लिए सुर्खियों में बनी हुई हैं। उन्होंने हाल ही में बॉलीवुड में अभिनेत्रियों को मेल एक्टर से कम फीस मिलने पर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया था। अब तापसी हिंदी भाषा को लेकर ट्रोल हो गई हैं। दरअसल हाल ही में तापसी पन्नू इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पहुंची थी। जंहा उन्होंने वीमन इन लीड सेशन पर खुलकर अपनी राय रखी लेकिन इस दौरान उनके अंग्रेजी भाषा में बात करने पर एक शख्स ने आपत्ति जता दी।

Watch Tapsee Pannu shuts down a dumbass Hindi chauvinist during a discussion at the 50th IFFI.



Priceless!! pic.twitter.com/I5Ro2W8yop