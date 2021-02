हरियाणा कृषि मंत्री के बयान पर भड़की तापसी-ऋचा, बोलीं- 'किसानों की मौत का मज़ाक उड़ा रहे हैं'

नई दिल्ली। काफी लंबे समय से देश में किसान आंदोलन ( Farmers Protest ) चल रहा है। अभिनेता से लेकर नेता तक सभी इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं हाल ही में हरियाणा कृषि मंत्री जय प्रकाश ( Haryana Agriculture Minister Jai Prakash ) का एक बयान सामने आया है। जिसकी वजह से हर जगह उनकी निंदा हो रही है। बॉलीवुड अभिनेत्रियां तापसी पन्नू ( Taapsee Pannu ) और ऋचा चड्ढा ( Richa Chadha ) ने भी मंंत्री के बयान पर गुस्सा जाहिर किया है।

Value of human life ‘zilch’!

Value of ppl who grow your food ‘zilch’

Mocking their deaths .... priceless ! Slow claps https://t.co/tsJvouODwW