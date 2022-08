फ्लॉप फिल्मों पर तबु के बोल, ‘बॉक्स-ऑफिस के आंकड़ों पर एक्टर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारा पैसा थोड़ी लगा है’

इन दिनों फिल्में को बायकॉट करने का मानों ट्रेंड सा चल गया हो। हाल ही में रिलीज हुई आमिर और अक्षय की फिल्म इसकी भेंट चढ़ गईं और कुछ खास करने में नाकामयाब रहीं। इन दिनों बॉलीवुड सेलेब्स लोगों के निशाने पर आ गए हैं जिसका खामियाजा उनकी फिल्मों को झेलना पड़ रहा है। अब इसपर एक्ट्रेस तबु का रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि बॉक्स ऑफिस के मुद्दे पर एक्टर्स को कोई भी चिंता करने की बात नहीं है।

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान तबु ने कहा कि मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचती। मुझे लगता है कि एक्टर्स को इसके बारे में तनाव नहीं लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस मामले में वह लकी हैं, क्योंकि फिल्म में हमारा पैसा नहीं लगा होता है। बस हमारा काम अच्छा होना चाहिए और फिल्म अच्छी होनी चाहिए। यह निर्माताओं के लिए हैं उन्हें बॉक्स-ऑफिस नंबरों को लेकर चिंतित होना चाहिए, लेकिन हां यकीनन तब अच्छा लगता है जब आपकी फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है।

Tabu says Actors don't take tension on box office figures our money was not spent