Tamilnadu Custodial Death: तमिलनाडु में पिता-पुत्र की पुलिस हिरासत में मौत पर भड़कीं Priyanka Chopra

नई दिल्ली: तमिलनाडु (Tamilnadu Custodial Death) में पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र की कथित रुप से हुई मौत के बाद अब यह मामला सोशल मीडिया पर गहराता जा रहा है। सोशल मीडिया पर अब जयराज और उनके बेटे फेनिक्स को न्याय दिलवाने को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। तमिल फिल्म इंडस्ट्री से लेकर अब बॉलीवुड के स्टार्स भी दोनों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra Tweet) ने इस मामले में ट्वीट किया है और कहा कि किसी के साथ भी ऐसी जघन्या नहीं की जानी चाहिए, चाहे उसने कोई भी क्राइम किया हो।

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra on Tamilnadu Custodial Death) ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'जो मैंने सुना, उससे पूरी तरह हिल गई हूं। किसी के साथ भी ऐसी जघन्या नहीं की जानी चाहिए, चाहे उसने कोई भी क्राइम किया हो। दोषियों को सजा जरूर देनी चाहिए। हमें तथ्यों की जरूरत है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि परिवार पर क्या बीत रही है। प्रार्थना कर रही हूं और हिम्मत दे रहीं हूं। हमें अपनी सामूहिक आवाज़ का उपयोग करने की आवश्यकता है।'

इसके अलावा एक्टर रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh Tweet) ने ट्वीट कर कहा, यह दुखद और पूर्ण रूप से राष्ट्र के लिए शर्म है। इस खबर को पढ़कर ही मेरी रूह कांप उठी। हम सभी को इस बर्बर क्रूरता के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। रितेश के अलावा जेनेलिया ने भी अपनी बात कही। उन्होंने ट्वीट कर कहा, इस खबर को सुनकर काफी चौंक गई हूं और सदमे में हूं।

इस मामले के सामने पर सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ अलावा आवाज उठ रही है। सोशल मीडिया पर #JusticeforJayarajAndFenix ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें कि ये घटना सतनकुलम (Sathankulam) थाने की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पिता और पुत्र को पुलिस ने कथित तौर पर बेरहमी के पीटा था। दोनों पर लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान अपनी मोबाइल की दुकान खुली रखने का आरोप था। खबरों के मुताबिक, फेनिक्स की मौत कोविलपट्टी अस्पताल में 22 जून को हुई थी, जबकि पिता की मौत 23 जून को हुई।

This is tragic & absolute National Shame. It sends shivers down my spine even reading about it. We all must stand together against this barbaric brutality. #JusticeForJeyarajAndFenix https://t.co/Srn5GFaG7p