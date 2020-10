Tanishq के ऐड को लव जिहाद बताने वालों को स्वरा भास्कर और सोनी राजदन का करारा जवाब, कहा- कुछ लोग देश को नहीं बनाते

नई दिल्ली | जूलरी ब्रैंड तनिष्‍क (Tanishq) इन दिनों एक ऐड को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार की बहू दिखाने पर समाज में बैठे ठेकेदारों की भावनाएं आहत हुई तो तनिष्क को अपना ऐड (Tanishq Ad) हटाना पड़ गया। तनिष्क ने ऐड हटाने के बाद एक बयान भी जारी किया था। जिसपर कई लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोगों का तनिष्क का ये फैसला अच्छा नहीं लगा तो वहीं बहुत लोग कंपनी के ऐड को लव जिहाद (Love Jihad) बताकर इसके हटने पर खुशी जता रहे हैं। इसी बीच बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने विचार रखने में पीछे नहीं हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar), सोनी राजदान (Soni Razdan) ने तनिष्क का समर्थन करते हुए बड़ी बात बोली है। वहीं कंगना रनौत ने इस विज्ञापन का विरोध किया।

Sunny Leone ने बेटी निशा के जन्मदिन पर दुनिया को दिया बड़ा संदेश, बताया भगवान का तोहफा

तनिष्क ने इंटरफेथ शादी वाले ऐड को हटाने के बाद बयान जारी करते हुए कहा था कि हम अपने कर्मचारियों, पार्टनर्स और स्‍टोर स्‍टाफ की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए विज्ञापन को वापस ले रहे हैं। स्वरा भास्कर को तनिष्क की यही बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कंपनी के ऐड का समर्थन तो किया लेकिन तनिष्क के फैसले पर अपनी नाराजगी भी जताई। स्वरा ने अपने ट्विटर पर ट्वीट (Swara Bhaskar tweet) करते हुए लिखा- 'दुखद, स्‍पाइन और दृढ़विश्‍वास की कमी। बहुत सी महिलाओं (और पुरुषों) को हर रोज मारने की धमकी मिलती है। वो इस पर स्‍टैंड लेते हैं। दुर्भाग्‍यवश, एक बड़ा कॉर्पोरेट समूह कुछ दिनों की ट्रोलिंग के कारण साहस नहीं जुटा पाया। स्वरा के इस ट्वीट पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं।

Sad lack of spine.. and conviction. Numerous women (and men) get death threats on social media on a daily basis.. they stand up to it. Unfortunate that a large corporate conglomerate is unable to gather the courage (and resources) to withstand a few days of trolling! 🙄 #tanishq https://t.co/PBDPVlRxZe