पीएम मोदी के मोमबत्ती जलाने की अपील पर बॉलीवुड प्रोड्यूसर तनुज गर्ग ने कसा तंज, कहा- महामारी का सबसे बड़ा इलाज

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने वीडियो मैसेज के जरिए लोगों से एक बार फिर कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। ताली और थाली के बाद अब पीएम मोदी ने 5 अप्रैल को रात 9 बजे सारी लाइट बंद करके मोमबत्ती जलाने को कहा है। इस अपील के बाद लोगों के रिएक्शन सामने आने शुरू हो गए हैं। हाल ही में बॉलीवुड प्रोड्यूसर तनुज गर्ग ने इसपर ट्वीट कर तंज कसा है।

The big solution to end the #pandemic. pic.twitter.com/KVgkz4OUbR