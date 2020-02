CAA की रैली का हिस्सा बनी तापसी की फिल्म 'थप्पड़' का हो रहा है विरोध, #boycottthappad कर रहा है ट्रेंड

नई दिल्ली। आज सिनेमाघरों में फिल्म 'थप्पड़' ( Thappad ) रिलीज़ हो गई है। इस फिल्म की कहानी एक घरेलू महिला पर आधारित है। इस फिल्म में तापसी पन्नू ( Tapsee Panu ) एक ऐसी महिला किरदार निभा रही हैं जो आम महिलाओं की तरह अपनी जिंदगी को जी रही हैं। पति और घर में तापसी अपनी अलग ही दुनिया बना बैठी हैं। वहीं एक दिन उनका पति उन्हे 'थप्पड़' मार देता है। बस यहीं से शुरू होती है फिल्म की असली कहानी। ये फिल्म घरेलू हिंसा पर आधारित है। जहां फिल्म को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं वही दूसरी तरफ इस फिल्म को बायकॉट करने की मांग उठने लगी है।

दरअसल फिल्म के रिलीज़ से ठीक पहले तापसी एंटी ACC के विरोध को लेकर रैली का हिस्सा बनी थी। बस यही वजह है कि उनकी फिल्म को बायकॉट किया जा रहा है। #bycottthappad सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। वहीं ट्वीटर पर कई लोगों ने ट्वीट कर फिल्म को देखने से मना कर रहे हैं। एक ट्विटर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि- फिल्म अच्छी होगी लेकिन ये CAA के सपोर्ट में है इसलिए इसे नहीं देखना चाहिए।

First Deepika now tapsee, bollywood repeat it again.

They use national issues for the promotion of their movies. They have to understand the sensitivity of the issue.#ShameOnBollywood #boycottthappad pic.twitter.com/GStiinCXR5 — Harsh $harma (@harshsharma_31) February 26, 2020

#boycottthappad

Am against domestic violence.

But

Boycotttthappad because I want to hurt the makers of this film who spread false news of CAA being against any indian citizen. — Bulbul sharma m. (@bulbulsharma_m) February 26, 2020

See this pic-Circled faces are Director & Cast of Thappad along with the gaali galoch guⓣⓣer of Bollydaw00d #AnuragCussYap-they r all protesting against CAA in Mumbai & wr abusing NaMo Motabhai & Hindus



Ab iss #TukdeTukdeGang ka picture aap dekhoge?



Nahiiiin#boycottthappad https://t.co/m6N93iTgc0 pic.twitter.com/aPjfPrXenj — Besura Taansane (@BesuraTaansane) February 26, 2020

बता दें कि इससे पहले अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ( Deepika Padukone ) की फिल्म 'छपाक' ( Chhapaak ) को भी इसी वजह से बायकॉट किया गया था। जिसका असर साफ उनकी फिल्म पर दिखाई दिया था। फिल्म की कहानी अच्छी होने के बावजूद भी लोगों ने फिल्म को नहीं देखा। अब देखना होगा की क्या तापसी की फिल्म पर भी इन ट्वीट का असर पड़ेगा।