Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Thama Teaser: 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने… चालू रखो, 109 सेकंड का रोंगटे खड़े कर देने वाला ‘थामा’ का टीजर रिलीज

Thama Teaser: 'स्त्री', 'स्त्री 2', और 'भेड़िया' जैसी हॉरर-कॉमेडी फिल्में देखने के शौकीन हैं, तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ… जी हां, कुछ इसी टाइप की फिल्म 'थामा' का 1 मिनट 49 सेकंड का रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर रिलीज कर दिया गया है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 19, 2025

Thama Teaser Release
हॉरर लव स्टोरी 'थामा' का धमाकेदार टीजर रिलीज

Thama Teaser: मैडॉक फिल्म्स अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्मों के लिए मशहूर है। ‘स्त्री’, ‘स्त्री 2’ और ‘भेड़िया’ के बाद अब उनकी अगली मल्टीस्टारर फिल्म ‘थामा’ आने वाली है। इसका टीजर भी मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। फिल्म में रोमांस, डर और एक्शन का जबरदस्त मिक्स देखने को मिलेगा। इसमें आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगे।

टीजर में क्या है खास

टीजर की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां आयुष्मान और रश्मिका एक-दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। इस दौरान बैकग्राउंड से आवाज आती है, 'रह पाओगी मेरे बिना? 100 साल तक?' और इस पर एक्ट्रेस जवाब देती है, '100 साल तो क्या, एक पल के लिए भी नहीं।' इस डायलॉग के बाद कहानी भयानक मोड़ लेती है।

ये भी पढ़ें

Sholay: कौन था ‘शोले’ का मुख्य हीरो? 50 साल बीत गए लेकिन अबतक नहीं जान पाए सच्चाई
बॉलीवुड
Sholay Movie Dharmendra-Amitabh (1)

आयुष्मान और रश्मिका की लव स्टोरी के बीच टीजर में डरावने और थ्रिल से भरपूर सीन आते हैं। जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। आयुष्मान जानवरों और खतरनाक ताकतों से लड़ते नजर आते हैं।

टीजर की लंबाई करीब 109 सेकंड है और इसमें कई ऐसे सीन हैं, जिन्हें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें मलाइका अरोड़ा के डांस की झलक भी है। वहीं, वेब सीरीज 'पंचायत' के 'प्रह्लाद चा' यानी फैसल मलिक भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार भी फिल्म में नजर आएंगे।

टीजर के आखिर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी डरावने लुक में दिखते हैं और कहते हैं, ''पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने… चालू रखो।'

जानें कब होगी मूवी रिलीज

इस टीजर से साफ पता चलता है कि फिल्म में रोमांस के साथ-साथ हॉरर, एक्शन और थ्रिल का तगड़ा मसाला है। फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है। मैडॉक फिल्म्स ने इसे अपनी पहली हॉरर लव स्टोरी कहा है। इंस्टाग्राम पर टीजर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘ना डर कभी इतना ताकतवर था, और ना प्यार कभी इतना खतरनाक।’

बता दें यह मोस्ट-अवेटेड फिल्म दीवाली के मौके पर रिलीज होगी।

ये भी पढ़ें

सालों बाद एक साथ दिखें जयाप्रदा और जितेंद्र, देखें दोनों का जोरदार डांस वीडियो
बॉलीवुड
Dahi Handi: Jayaprada-Jeetendra

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood News

Upcoming Bollywood Movies

अप​कमिंग मूवी

Published on:

19 Aug 2025 01:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Thama Teaser: 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने… चालू रखो, 109 सेकंड का रोंगटे खड़े कर देने वाला ‘थामा’ का टीजर रिलीज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.