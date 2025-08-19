Thama Teaser: 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने… चालू रखो, 109 सेकंड का रोंगटे खड़े कर देने वाला ‘थामा’ का टीजर रिलीज

टीजर की लंबाई करीब 109 सेकंड है और इसमें कई ऐसे सीन हैं, जिन्हें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसमें मलाइका अरोड़ा के डांस की झलक भी है। वहीं, वेब सीरीज 'पंचायत' के 'प्रह्लाद चा' यानी फैसल मलिक भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल जैसे दिग्गज कलाकार भी फिल्म में नजर आएंगे।