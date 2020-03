इस एक्टर ने किया ट्वीट, बोले जल्दी से भारत आए कोरोना वायरस

कोरोना वायरस के कारण जहां हजारों लोगों संक्रमित हो चुके हैं। सैंकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों में इस वायरस को लेकर जमकर भय व्याप्त है। वहीं बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने कोरोना वायरस को जल्दी भारत आने की बात अपने ट्वीटर एकाउंट पर लिखकर शेयर की है। जो जमकर वायरल हो रहा है। क्योंकि उनके इस ट्वीट में भी कौमी एकता की झलक नजर आ रही है।

I pray to GOD for the #caronavirusoutbreak in India as soon as possible. May be, we all Hindu Muslim Sikh Christians become brothers again to fight against #coronavirus!