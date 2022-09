फ्लॉप फिल्मों के बीच पल्लवी जोशी ने किया अपनी फिल्म का बखान, कहा- 'फिल्म हिट करानी है तो सत्ता विरोधी हो..'

'द कश्मीर फाइल्स' की निर्माता और इसके प्रमुख किरदारों में से एक की भूमिका निभाने वाली पल्लवी जोशी की फिल्म को लेकर खूब सराहना हुई। इनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हैं। साथ ही साथ ये अपनी बातों को भी बेबाकी से रखती हैं। एक बार फिर ये अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल में आज कल फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं जिसपर अब पल्लवी ने इसके पीछे की वजह बताई है।

हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने बताया कि बॉलीवुड में कहां छोड़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘मैं बॉलीवुड में एक्सपर्ट नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं पता कि ‘शमशेरा’ या ‘दोबारा’ और अन्य फिल्मों में क्या गलत हुआ? लेकिन मैं आपको जरूर बता सकती हूं कि हमारी फिल्म के फेवर में क्या रहा। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि दर्शकों को उस मंशा का एहसास होता है जिसके साथ आप अपने कंटेंट या परफॉर्मेंस को उनके सामने रखते हैं। थिएटर में ऐसे दिन भी थे जब मैंने अपना कॉन्सनट्रेशन खो दिया था और दर्शकों से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती थी। वे सबसे दयनीय दिन थे और यही बात फिल्मों पर भी लागू होती है। पर्दे के जरिए भी लोगों को आपकी ईमानदारी का एहसास होता है।’

