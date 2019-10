फिल्म 'बाला' का गाना 'डोन्ट बी शाय' रिलीज होते ही विवादों में घिरा, ऑरिजनल कंपोजर ने दी लीगल ऐक्शन की धमकी

नई दिल्ली: हाल ही में आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला का पहला सॉन्ग डोन्ट बी शाय रिलीज हुआ है। रिलीज होते ही ये गाना विवादों में घिर गया है। दरअसल, ये गाना Rouge and Dr Zeus के ऑरिजनल गाने का रीमेक है और इस रीमेक को सचिन-जिगर ने कंपोज किया है। इस गाने को रैपर बादशाह और सिंगर शालमली खोलगडे ने अपनी आवाज दी है।

Are u guys taking the piss @sonymusicindia @MaddockFilms @Its_Badshah @SonyMusicUK @SachinJigarLive wen did u compose don’t b shy & kangna.. more to the point how dare u guys b riding off ma old hits & fuckin them up??? Ya need to get original🖕🏽My lawyers will b in touch🖕🏽