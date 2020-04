'The Jungle Book' दूरदर्शन पर हुआ री-टेलिकास्ट,नहीं सुनाई दिया 'जंगल-जंगल पता चला है' टाइटल सॉन्ग

नई दिल्ली। 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच दूरदर्शन ( Doordarshan ) चैनल ने 90 के दशक के सभी धारावाहिकों को टीवी पर फिर से री-टेलीकास्ट कर दिया है। जिसके बाद से लोगों में काफी उत्साह बना हुआ है। इस लिस्ट में शो ‘द जंगल बुक’ ( The Jungle Book ) भी शामिल है। जिसके आने से लोगों में और भी खुशी बढ़ गई थी। बीते बुधवार शो को टेलीकास्ट किया गया। लेकिन जब शो शुरू हुआ तो टाइटल सॉन्ग 'जंगल-जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है' गायब था। पुराने गाने को हटा कर शो में नया गाना रखा गया है। जो दर्शकों कुछ ज्यादा खास पसंद नही आया।

90 के दशक का ये लोकप्रिय गाना आज सालों बाद भी लोगों का फेवरेट बना हुआ है। असल में इस गाने की वजह से ही दर्शक शो को देखना पंसद करते हैं। द जंगल बुक का टाइटल सॉन्ग के बोल को मशहूर गीतकार और फिल्ममेकर गुलजार ( Gulzar ) ने लिखा था। गाने का म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने दिया है। अब शो में टाइटल सॉन्ग ना होने से दर्शक काफी नाराज़ हैं। फैंस दूरदर्शन के ट्वीट पर रीट्वीट पूछ रहे हैं कि शो का थीम सॉन्ग क्यों काट दिया?

Where is that EPIC song "Jungle Jungle bat chali hai pata chala hai " It is the soul of #JungleBook please bring it. @DDNational https://t.co/XsWz4dHf0S

@DDNational why the original song has not played for #JungleBook ?



Jungle Jungle pata chala he.. pata chala he.. arey chaddi pehanke phool khila he phool khila he..🤔



Missing this lyrics.. plz play the original song in background.



Thanks😊#DDNational