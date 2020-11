यह अभिनेत्रियां कोरोना काल में पहली बार रखेंगी पति के लिए करवा चौथ का व्रत

देशभर में 4 नवंबर को सुहागनें पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी। इस बार बॉलीवुड में भी करवा चौथ का व्रत कई अभिनेत्रियां पहली बार रखेंगी। जिन्होंने साल 2020 में शादी रचाई है। कुछ अभिनेत्रियों के लिए तो शादी के बाद यह पहला व्रत रहेगा, जिसे वे उत्साह के साथ करती नजर आएंगी।

नेहा कक्कड़

सिंगर नेहा कक्कड़ ने 24 अक्टूबर को दिल्ली के गुरुद्वारे में रोहनप्रीत सिंह के साथ सात फेरे लिए हैं।उनकी शादी सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियों में रही, अब शादी के बाद पहली बार नेहा कक्कड़ व्रत रखेंगी, वह भी करवा चौथ का, ऐसे में निश्चित ही उनका अंदाज बेहतरीन नजर आएगा।

नीति टेलर

अभिनेत्री नीति टेलर ने गुड़गांव के गुरुद्वारे में 13 अगस्त 2020 को अपने बचपन के दोस्त परीक्षित बाबा के साथ शादी रचाई, शादी में नीति का लुक सबसे अलग था। क्योंकि उन्होंने गॉर्जियस लहंगा पहना था ।अब निश्चित ही करवा चौथ पर उनका लुक भी सबसे अलग रहेगा।

मिहिका बजाज

साउथ के सुपरस्टार राणा दग्गुबाती के साथ मिहिका बजाज ने 8 अगस्त 2020 को शादी की, उनकी शादी लॉकडाउन के दौरान काफी यादगार रही। इनकी शादी हैदराबाद में हुई थी और अब मिहिका का यह पहला करवा चौथ होगा। जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि इसमें उनका लुक भी अलग ही नजर आएगा। इसी के साथ इस बार काजल अग्रवाल, नाताशा स्टैनकोविक, पूजा बनर्जी, प्राची तेहलान, संगीता चौहान सहित कई अभिनेत्रियां पहली बार इस व्रत को उत्साह के साथ करती नजर आएंगे।

If You See Somebody Without a #Smile , Give Them One Of Yours!! 🤗♥️ pic.twitter.com/l1TfJBToYt