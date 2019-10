बॉलीवुड के इस एक्टर का फूटा गुस्सा, कहा राष्ट्र को धर्म और जाति के आधार पर बांटने से...

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी किसी एक्टर के खिलाफ बोलकर सुर्खियों बटोरते हैं तो कभी किसी मुद्दे पर अपनी राय रखने पर वो ट्रोल हो जाते हैं। इस बार भी कमास आर खान ने एक ट्वीट किया है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। उनके इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं।

इस बार उन्होंने अपने ट्वीट में क्राइम की बढ़ती घटनाओं का जिक्र किया है। कमाल आर खान के इस ट्वीट पर यूजर्स ने रिएक्शन भी देन शुरू कर दिया है। कमाल आर खान उर्फ केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा: "राष्ट्र को धर्म और जाति के आधार पर बांटना गरीबी को निमंत्रण देने जैसा होता है और जब गरीबी आती है तो अपने साथ हजारों अपराध लेकर आती है."

When a nation becomes divided into castes and religions, it invites poverty. And when poverty comes, it brings thousands of crimes.