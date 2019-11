देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने पर भड़क उठा बॉलीवुड का ये खान, कहा- जनता सबसे बड़ी मूर्ख

नई दिल्ली: महाराष्ट्र में शनिवार सुबह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शनिवार सुबह बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलाई। वहीं अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। महाराष्ट्र में हुए इस बड़े राजनीतिक उलटफेर पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) का रिएक्शन सामने आया है। उनके ट्वीट से साफ पता लग रहा है कि वो इस निर्णय से खुश नहीं हैं।

It has been proved again today that public is biggest fool and having 0 value in the democracy. Those People gave vote for #NCP who are against #BJP but now they will be ruled by #BJP only. This is the only reason that I never go to vote coz I don’t want anyone to sell me #BJPNCP