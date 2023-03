Tiger 3 के बाद कभी साथ काम नहीं करेंगे सलमान और कैटरीना! पति विक्की कौशल ने जताई आपत्ति

नई दिल्लीPublished: Mar 23, 2023 01:11:14 pm Submitted by: Shweta Bajpai

Katrina-Salman will never work again: 'एक था टाइगर' और 'टाइगर जिंदा है' जैसी हिट फिल्म के बाद अब एक बार फिर टाइगर दहाड़ने को तैयार है। जल्द ही फिल्म 'टाइगर सीरीज' ('Tiger Series') की अगली किस्त आने वाली है। जल्द ही सलमान और कैटरीना टाइगर 3 के साथ वापसी करने वाले हैं, लेकिन कहा जा रहा है ये उनकी आखिरी फिल्म होगी।

tiger 3

Katrina-Salman will never work again: लंबे वक्त से दर्शक फिल्म 'टाइगर 3' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सलमान और कटरीना स्टारर इस फिल्म का पहला पार्ट ‘एक था टाइगर’ साल 2012 में रिलीज हुआ था। फिल्म के पांच साल के बाद 2017 में ‘टाइगर जिंदा है’ रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में हिट साबित हुई थीं और अब फिल्म का तीसरा पार्ट धमकने वाला है। एक बार फिर फिल्म में सलमान और कटरीना की जोड़ी साथ नजर आने वाली है, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि इसके साथ ही फैंस के लिए एक बुरी खबर भी सामने आ रही है, जिसे सुनकर आपका दिल टूट सकता है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक साथ 'टाइगर 3' लास्ट फिल्म होगी। इसके बाद दोनों कभी साथ काम नहीं करेंगे।