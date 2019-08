ऋतिक-टाइगर की धमाकेदार मूवी 'वॉर' का ट्रेलर रिलीज, शानदार एक्शन और भव्य सेट देख चौंक जाएंगे

Tiger Shroff And Hrithik Roshan movie War Trailer: ऋतिक रोशन और टाइगर श्राफ स्टारर अपकमिंग मूवी 'वॉर' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में दोनों स्टार्स के धमाकेदार एक्शन सीन्स की भरमार है। धांसू डायलॉग्स और एक्शन सीन्स से भरे इस ट्रेलर में 'कबीर' को पकड़ने की हाईटैक जंग दिखाई गई है। ट्रेलर के रिलीज होते ही ये वायरल हो गया है। फिल्म के ट्रेलर में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के बीच खतरनाक एक्शन सीन्स की झलकियां दिखाई गई हैं। इसके लिए मेकर्स ने 4 एक्शन डायरेक्टर्स को हायर किया था।

'वॉर' मूवी ( War Movie ) में वाणी कपूर का हॉट बिकिनी लुक भी दिखाया गया है जो टीजर में भी शामिल था। ट्रेलर के कई सीन्स में ऋतिक और टाइगर को बाइक पर स्टंट करते देखे जा सकता है। गोलीबारी और तेज साउण्ड से 'वॉर' का ट्रेलर आंखे झपकाने का मौका नहीं देता है।

ट्रेलर ( War Movie Trailer ) में देखा जा सकता है कि ऋतिक 'कबीर' के किरदार में हैं जो सेना का अधिकारी है। लेकिन अब 'कबीर' बागी हो गया है। ऐसे में अब कबीर के सामने उनका ही बेस्‍ट स्‍टूडेंट 'खालिद' यानी टाइगर श्रॉफ उतर रहा है जो उसे रोकेगा। फिल्‍म के एक्‍शन सीन जबरदस्‍त हैं और ऋतिक और टाइगर इस तरह का एक्‍शन करते हुए काफी जच भी रहे हैं।

'वॉर' के ट्रेलर में ये है खास:

— हैलिकाप्टर के विंग्स पर स्टंट करते नजर आए ऋतिक रोशन

— हैलिकाप्टर से लड़ाकू विमान पर लगाई छलांग

— आशुतोष राणा की दिखी झलक

— कबीर यानी की ऋतिक रोशन को मारने की आ जाती है नौबत, कबीर के खात्मे के लिए खालिद यानी की टाइगर श्रॉफ को लगाया मिशन पर

— एक सबसे शक्तिशाली सैन्य मशीनगन 'गैटलिंग' से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आए टाइगर श्रॉफ

— 'कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता, मुझे पता है' - टाइगर श्रॉफ

— 'खालिद, याद है ना, मैंने तुम्हे क्या सिखाया था, मौका मिला तो गोली से उड़ा देना, सोचना मत, मैं नहीं सोचूंगा!- ऋतिक रोशन

— 'आप किसी और तक पहुंचें, उससे पहले मैं आप तक पहुंच जाउंगा'- टाइगर श्रॉफ

— 'मेरे रास्ते से हट जाओ' - ऋतिक रोशन

— 'जो सीखा है आपसे सीखा है, गद्दारी तो आपने सिखाई ही नहीं' - टाइगर श्रॉफ

— 'खालिद कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, अब शायद उसे लगता है, अपने टीचर से आगे निकल गया है' - ऋतिक रोशन

— दोनों के बीच 'धूम' मूवी एक्शन सीन स्टाइल में खतरनाक चेज सीन। इसके बाद दोनों का कारों में चेज मुकाबला। कार स्टंट सीन भी बेहद रोमांच हैं।

— ऋतिक रोशन विदेशी लोकेसन्स पर रोमांटिक होते हुए। वाणी कपूर के साथ रोमांटिक होते दिखे।

