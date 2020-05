B'Day SPL: जब फैशन मैगजीन के कवर पेज पर दिखा Suhana Khan का बोल्ड अंदाज, लोग हो गए थे हैरान

नई दिल्ली। बॉलीवुड (Bollywood) के किंग शाहरुख खान (Shah rukh Khan) की बेटी आज अपने जन्मदिन को लेकर सुर्खियों में हैं। आज सुहाना खान (Suhana Khan Birthday) अपना 20 वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने जा रही हैं इस मौके पर उन्हें बॉलीवुड से लेकर हर जगह से शुभकामनांए मिल रही हैं। सुहाना खान ने भले ही बॉलीवुड में एंट्री ना की हो, लेकिन सोशल मीडिया की वह स्टार बन चुकी है। वह अपनी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर करती रहती हैं। जो काफी वायरल हो जाते हैं।

सुहाना अपनी तस्वीरों के चलते तब सुर्खियों में आई थीं, जब वो पहली बार एक बड़ी मैग्जीन के कवर पेज पर दिखाई दी थीं। इस तस्वीर को देखने के बाद लोग यही कयास लगाने लगे थे कि वो जल्द ही फिल्मों में एंट्री करने वाली हैं। फैशन मैगजीन में उनकी तस्वीर जब पब्लिश होकर सामने आई तो उसमें उनका बोल्ड अंदाज हर किसी को बेहद पसंद आया। इन तस्वीरों को खुद गौरी खान और शाहरुख खान ने ट्विटर पर शेयर किया था।

No data to display.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के अलावा गौरी खान (Gauri Khan) भी सुहाना की तस्वीरे शेयर करती रहती हैं। साल 2018 में सुहाना ने वोग इंडिया मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया था। और वो कवर पेज पर दिखाई दी थीं। उनकी इस तस्वीर को शाहरुख ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा था- 'उसे आज एक बार फिर अपने हाथों में उठा रहा हूं, वोग तुम्हारा शुक्रिया। जब हमारे बच्चों की बात आती है तो हम उम्मीद करते हैं उन्हें अपना प्यार देने की। तुम्हें बहुत सारा प्यार और हग (Hug) भेज रहा हूं। हेलो सुहाना खान’।

Have seen her on stage and had my heart bursting with pride!! She is stunning, soulful and a bonafide talent! Welcome to the spotlight my darling! Even in its harshest moments it will envelop you with immense love....and thank you for never calling me UNCLE! Love you ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/wGIfET0nrD