‘12फेल’ फेम एक्टर विक्रांत मैसी की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जीरो से रीस्टार्ट’ का ट्रेलर रिलीज

Zero Se Restart Trailer Release: ‘जीरो से रीस्टार्ट’ फिल्म का ट्रेलर आउट रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के लीड एक्टर विक्रांत मैसी ‘12फेल’ और ‘द साबरमती रिपोर्ट’ के बाद एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने को तैयार हैं।

मुंबई•Dec 03, 2024 / 03:30 pm• Saurabh Mall

Zero Se Restart Trailer Out: बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर एक्टर विक्रांत मैसी धमाल मचाने को तैयार हैं। जी हाँ अभिनेता की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘जीरो से रीस्टार्ट’ (Zero Se Restart) का ट्रेलर फिल्म मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।