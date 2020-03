कोविड-19 से ग्रस्त कनिका कपूर पर बन रहे हैं फनी मीम्स, 'विष कन्या' के नाम से हो रही हैं ट्रोल

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( coronavirus ) से ग्रस्त बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ( Kanika Kapoor ) अपनी बीमारी को छुपाने की वजह से सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं। लोगों का कहना है कि कनिका ने लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। कोरोनावायरस से संक्रमित होते हुए कनिका लोगों से मिली। उनके इस लापरवाह रवैए के चलते लोग उनसे काफी नाराज़ हैं। बेशक कनिका अस्पताल में भर्ती हैं लेकिन बाहर उनका काफी मज़ाक बनाया जा रहा है। उनके ऊपर खूब मीम्स बनाए जा रहे हैं। इस वक्त कनिका आइसोलेशन में है।

अस्पताल में भर्ती होने के बाद कनिका ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था। जिसमें उन्होंने बताया कि वो चार दिनों कोरोनावायरस से ग्रस्त हैं। उन्होंने बताया कि जब वो लंदन से भारत लौटी थी तो उन्हें हल्के बुखार, जुखाम और सिर दर्द की शिकायत थी। उन्हें लगा कि ये आम फ्लू है।‘ उनके इस ट्वीट को पढ़कर लोगों में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर कनिका के रवैया को लेकर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है।

Fraud #KanikaKapoor and her helpers too....Desh drohi #Corona #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/w2KJR4kzHx

जानकारी के मुताबिक कनिका कपूर अपने बच्चों से मिलने लंदन ई थी। लदंन में कुछ समय बीताने के बाद वो वापस भारत आ गई थी। कनिका अपने माात-पिता संग फिर लखनऊ चली गई। जहां उन्होंने कई पार्टियों में शिरकत की। इस पार्टी में राजनीति जगत के कई बड़े चेहरे भी शामिल था।

Everyone to #KanikaKapoor right now- pic.twitter.com/ZtDMs4wsPQ