पेट्रोल-डीजल के मुद्दे पर ट्वीट करने पर ट्रोलर्स ने उठाया Shaan की गायिकी पर सवाल, रिप्लाई कर बोले,-'तुम्हें संगीत की समझ है?'

नई दिल्ली। इन दिनों पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जोर-शोर से चर्चा हो रही है। फिर चाहे वह सोशल मीडिया पर ही क्यों ना हो। पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम से लेकर खास तक अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और कंपोजर शान ( Shaan ) ने भी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों से परेशान होकर एक ट्वीट कर दिया। जिसमें उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल पूछ डाले। लेकिन लोगों को शायद उनका यह अंदाज पंसद नहीं आया और शान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। वहीं शान भी चुप नहीं बैठे और उन्होंने भी यूजर को एक करारा जवाब दे डाला।

I am asking so someone can explain ... and may I ask you what is your understanding on music that you are Telling me .. I have lost my Singing skill ?! https://t.co/IXEJ47nA3P