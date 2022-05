टीवी शो के मेकर्स ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को किया था बेइज्जत, इस वजह से नहीं करते थे सेलेक्ट

नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। नवाजुद्दीन को आज भले आज किसी पहचान की जरुरत नहीं हैं लेकिन एक्टर ने अपनी महनत से एक अलग पहचान बनाई हैं। बता दे कि एक समय नवाजुद्दीन को एक छोटे पर्दे के टीवी मेकर्स भी उन्हें अपने प्रोजेक्ट में लेने से मना कर देते थे।

Updated: May 19, 2022 11:26:31 am

नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बॉलीवुड के वर्सेटाइल एक्टर का खिताब मिल चुका है। अपनी शानदार अभिनय से एक्टर किसी भी किरदार में जान ला देते हैं। उनकी फैंन फोलोइंग इतनी शानदार हैं कि अगर वह किसी फिल्म में हैं तो दर्शक उनके नाम से उनकी फिल्म देखना पंसद करते हैं। एक्टर ने कई तरह के अलग रोल किया हैं। उन्होने जिस भी रोल को किया हैं उस रोल में उन्होने जान डाल दी हैं। दर्शको को उनकी अदाकारी काफी ज्यादा पंसद आती हैं।

tv show maker rejected nawazuddin siddiqui because his average look