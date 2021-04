ट्विंकल खन्ना ने दिखाया बेटी नितारा का खास अंदाज, किताब में 'स्पेलिंग मिस्टेक' निकालते देख फैंस हुए फिदा

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना अक्सर अपने बच्चों को मीडिया से दूर रखते हुए दिखाईं देते हैं। अक्सर देखा जाता है कि अक्षय-ट्विंकल अपने बच्चों की तस्वीरें कम ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। खास की वह अपनी बेटी नितारा को मीडिया से दूर ही रखते हैं। वहीं आज वर्ल्ड बुक डे के स्पेशल डे पर ट्विंकल ने एक लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें उनकी बेटी की खूबसूरत आवाज़ लोगों के दिलों को छू रही है।

'वर्ल्ड बुक डे' पर किया स्पेशल पोस्ट

दरअसल, ट्विंकल खन्ना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो को पोस्ट किया है। इस वीडियो में उनकी बेटी एक किताब को पढ़ती हुईं दिखाई दे रही हैं। खास बात यह है कि छोटी सी नितारा बुक में लिखी एक गलती के बारें में अपनी मम्मी को बता रही हैं। नितारा का यह क्यूट अंदाज देख ट्विंकल भी हंसने से खुद को रोक नहीं पाईं। ट्विंकल के इस वीडियो को अब तर डेढ़ लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। वहीं कमेंट कर सभी नितारा के अंदाज की खूब तारीफ भी कर रहे हैं।

ट्विंकल खन्ना ने लिखा खास मैसेज

ट्विंकल खन्ना ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि- 'वर्ल्ड बुक डे पर सभी छोटे पाठकों को उनका सलाम। उन्हें लगता है कि यहां कोई ऐसा भी है, जो फ्यूचर में कॉपी एडिटर बन सकता है। ट्विंकल ने यह भी बताया कि बुक में दी गई Dahl ने यहां स्पेलिंग मिस्टेक जानबूझकर दी गई है। पोस्ट में ट्विंकल ने #readmore #worldbookday का इस्तेमाल भी किया है।

