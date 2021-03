अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने क्यों बताया खुद को एक भयानक मां? ट्वीट हो रहा है वायरल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। ट्विंकल सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं। साथ ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है जिसमें खिलाड़ी कुमार भी उन्हें टक्कर नहीं दे पाते। हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर पर ऐसा ट्वीट किया जो तेजी से वायरल होने लगा। ट्विंकल के ट्वीट ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और लोग इसपर प्रतिक्रियाएं देने लगे। उन्होंने बताया कि आप एक भयानक मां हैं इस बारे में आपको कैसे पता चलता है।

क्यों ट्विंकल खन्ना ने खुद को कहा भयानक मां?

ट्विंकल खन्ना ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा- ये आप कैसे जान पाते हैं कि आप एक भयानक मां हैं? जब आप स्कूल कैलेंडर को ढूंढ रहे होते हैं और फिर आपको एहसास होता है कि आपने उसे सेव नहीं किया है। बल्कि आपने दो फोल्डर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिजिटल कैलेंडर सेव कर लिया है। ट्विंकल के इस ट्वीट पर कई यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ यूजर्स इसे रिसेन्टली तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर पड़ी आयकर विभाग की छापेमारी से जोड़कर भी देख रहे हैं।

How do you know you are a terrible mother? When you are looking for the school calendar and realise you have not saved it but have the digital calendar from the income tax department saved in two folders instead! pic.twitter.com/M0T3n4jj0C