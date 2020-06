Swara Bhasker पर दिल्ली में दंगा फैलाने का लगा आरोप, उठी गिरफ्तारी की मांग, एक्ट्रेस ने दिया जवाब

नई दिल्ली: इन दिनों स्वरा भास्कर (Swara Bhasker) काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। सोनू सूद (Sonu Sood) के बाद उन्होंने भी प्रवासी मजदूरों को उनके घर छोड़ने की मुहिम चलाई। इस मुहिम के जरिए उन्होंने कई लोगों को उनके घर (Swara Bhasker Helps Migrants) पहुंचाया। लेकिन अब ट्विटर पर उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। ट्विटर पर शनिवार को #ArrestSwaraBhaskar ट्रेंड करने लगा। कई लोगों ने इस हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए स्वरा पर आरोप लगाए।

#ArrestSwaraBhasker हैशटैग के साथ स्वरा भास्कर का एक वीडियो (Swara Bhasker Video) भी शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो उस समय का है, जब देश में CAA और NRC को लेकर बवाल मचा हुआ था। कहा जा रहा है कि स्वरा ने प्रदर्शनकारियों के बीच हिस्सा लिया था और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। हालांकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसे लेकर कहा जा रहा है कि यह फरवरी का नहीं दिसंबर का है।

You are responsible for it @ReallySwara , one day, one day You will have to face the course of law, and uper wale ki lathi. You cant get away after so many innocents killings . You are responsible #Arrestswarabhaskar https://t.co/cQeQrk6PUW