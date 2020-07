सेलिब्रिटीज पर कोरोना की मार, बिग बी के परिवार के बाद अब बॉलीवुड की ये एक्ट्रेस हुईं संक्रमित

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर बढ़ता जा रहा है। मुंबई (Mumbai) शहर में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। फिल्म इंडस्ट्री से अमिताभ बच्चन (Bachchan Family Covid Positive) और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं, एक्टर अनुपम खेर (Anupam Kher) का परिवार भी कोरोना से संक्रमित हो गया है। इसके बाद टीवी शो 'कसौटी जिंदगी की' के लीड एक्टर पार्थ समथान (Parth Samthaan Corona Positive) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी खुद पार्थ ने ट्वीट के जरिए दी। अब इमरान हाशमी और कंगना रनौत के साथ फिल्म उंगली में काम कर चुकीं एक्ट्रेस रेचल व्हाइट भी कोरोना से संक्रमित हैं।

कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive) होने की जानकारी खुद रेचल व्हाइट (Rachel White Tweet) ने ट्वीट करके दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, 'मेरा कोरोना वायरस परीक्षण सकारात्मक आया है। फिलहाल मैं अपने घर पर ही क्वॉरेंटीन हूं। कृपया मेरे लिए दुआ करिए कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं।'

I have tested COViD19 positive. Quarantined at home. Please keep me in your prayers as I set off on my path to recovery. 🙏

आपको बता दें कि इससे पहले टीवी एक्टर पार्थ समथान (Parth Samthaan Corona Positive) के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने लिखा, 'मैंने अपना कोविड 19 टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए, वे जाकर अपना टेस्ट जरूर कराएं। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। मैं बीएमसी के सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद कहता हूं'। खबरों के मुताबिक, पार्थ कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहे थे जिसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट करवाया। जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली।

Hi guys ,I have tested Postive for covid 19 and I would urge and request everyone whose been with me in close promitixy over the last few days please go and get yourself tested . am in self quarantine and I thank BMC for all their support ,Please be safe and takecare !