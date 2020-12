अक्षय सहित कई फिल्मी हस्तियों से मिले सीएम योगी, यूपी में फिल्म सिटी पर शुरू विचार विमर्श

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय मुंबई दौरे पर हैं। उन्होंने इस दौरान मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई में लखनऊ नगर निगम के बांड को लांच किया। इसके बाद उन्होंने फिल्मकारों और जाने-माने उद्योगपतियों के साथ एक मीटिंग ली।

जानकारी के अनुसार योगी ने मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार के साथ मुलाकात की। इस दौरान की एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिसमें अक्षय और योगी आदित्यनाथ चर्चा कर रहे हैं। जानकारों की मानें तो इस बैठक के दौरान अक्षय ने अपनी अपकमिंग फिल्म रामसेतु को लेकर सीएम से बात की, अक्षय ने दिवाली के मौके पर अपनी फिल्म रामसेतु का ऐलान किया था। फिल्म का डायरेक्शन अभिषेक शर्मा कर रहे हैं। इस फिल्म में राम सेतु ब्रिज की कहानी को बयां किया गया है। ऐसी खबरें आई थी कि सीएम योगी से अक्षय यूपी में बन रही फिल्म सिटी के चलते मिले थे लेकिन ऐसा नहीं है। अक्षय अपनी फिल्म की शूटिंग यूपी में करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिसके चलते उन्होंने सीएम योगी से चर्चा की। योगी ने अक्षय के फैसले पर खुशी जताई और उन्होंने इस फिल्म को अयोध्या में शूट करने की इजाजत भी दी, योगी ने भरोसा दिलाया कि अक्षय की टीम को फिल्म रामसेतु की शूटिंग के दौरान पूरी सुविधा भी दी जाएगी। बुधवार को सुबह योगी आदित्यनाथ ने बीएसई में लखनऊ नगर निगम के लिए 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड की सूची जारी की । सरकार के इस कदम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नई दिशा मिलेगी। इसके बाद योगी ने फिल्मकार और उद्योगपतियों बैठक ली।

#EXCLUSIVE #AkshayKumar @akshaykumar with UP CM Sh. #YogiAdityanath @myogiadityanath discussing about Filmcity in NCR. pic.twitter.com/23CNydsQh5