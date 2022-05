बिंदास दिखने वाली उर्फी जावेद का पिता ने सालों तक किया शारीरिक शोषण, बहनों संग भागी थीं घर से

इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद हमेशा अपने कपड़ो और अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। कई बार ये अपने कपड़ों को लेकर ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाती हैं, लेकिन ये इन्हें इग्नोर कर आगे बढ़ती हैं। बिदांस अंदाज में रहने वाली उर्फी एक के बाद एक बोल्ड ड्रेसेस में अपनी फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं, लेकिन बिंदास रहने वाली उर्फी जावेद को बचपन मुश्किलों में बीता है, जिसका खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में किया था।

Published: May 27, 2022 10:06:27 am

RJ सिद्धार्थ कनन को दिए गए इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने खुलासा किया था कि उनके पिता उन्हें शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते थे।



उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उनका बचपन मुश्किल भरा रहा है। वो डिप्रेशन और मानसिक प्रताड़नाओं से गुजरी हैं। उर्फी ने कहा कि जब वो 11वीं में थीं, उनके किसी दोस्त ने उनकी तस्वीर एडल्ट साइट पर अपलोड कर दी थी। उनवक्त उनके परिवार और रिश्तेदारों ने उन्हें ही गलत माना और उनका साथ नहीं दिया। उन्हें अपनी बात रखने तक का मौका नहीं मिला। मुझे उस वक्त दोषी माना जा रहा था । उनके परिवार और रिश्तेदारों को लग रहा था कि मैं छुपकर पोर्न स्टार का काम करती हूं।

urfi javed has suffered physical and mental abuse by father