'छम्मा छम्मा' गाने में 15 किलो के गहने पहनने के कारण Urmila Matondkar की हालत हो गई थी खराब, होने वाली थीं अस्पताल में भर्ती

कुछ फिल्में और गाने ऐसे होते हैं जो अभिनेताओं के लिए वरदान बन जाते हैं। उन फिल्मों और गानों के जरिए उन्हें जाना जाने लगता है। उन्हीं में से एक है 'छम्मा छम्मा’ सॉन्ग। इस गाने में उर्मिला मातोंडकर ने ऐसी जान डाली कि आज उन्हें लोग 'छम्मा छम्मा’ गर्ल के नाम से भी जानते हैं। छम्मा छम्मा आज भी उनके सबसे हिट आइटम नंबर्स में से एक है।

इस गाने में उन्होंने अपने जबरदस्त डांस मूव्स से जान डाल दी थी। आज भी जब ये गाना बजता है तो लोग इसपर थिकने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस गाने को करने के बाद एक्ट्रेस की तबीयत काफी खराब हो गई थी। जी हां उनके लिए ये सॉन्ग करना आसान नहीं था। इसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया था।

Urmila matondkar wore 15 kg jewelry during the song chamma chamma got injured