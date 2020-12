Urmila Motondkar ने किया हैरान करने वाला खुलासा, पति को लोग बोलते हैं- आतंकवादी और पाकिस्तानी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस से पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाली उर्मिला मातोंडकर (Urmila Motondkar) सोशल मीडिया (Social media) पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखती हैं। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा हैरान करने वाला खुलासा किया। उर्मिला ने बताया कि ट्रोलर्स (Trollers) उन्हें और उनके पति को पर कई गंभीर आरोप लगाकर ट्रोल करते रहे हैं। उर्मिला ने बताया कि उनपर धर्म को बदलने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा उनके पति को आतंकवादी और पाकिस्तानी कहा जाता है। उर्मिला इन सभी बातों से बेहद परेशान हैं।

उर्मिला ने साल 2016 में मोहसिन अख्तर मीर (Mohsin Akhtar Mir) से शादी की थी। मोहसिन, उर्मिला से 10 साल छोटे हैं और कश्मीरी मुस्लिम हैं। उर्मिला की शादी दोनों हिंदू रीति-रिवाज और मुस्लिम रिवाज से हुई थी। लेकिन हाल ही में उर्मिला ने मोजो स्टोरी के बातचीत में बताया कि हमेशा से ही उनके पति और उर्मिला के परिवार को ट्रोल किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने विकिपीडिया पर छेड़छाड़ की। उसमें ऐसा लिखा गया कि मैंने मोहसिन से शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया है। यहां तक कि मेरे माता-पिता का नाम भी मुस्लिम कर दिया गया। मेरे पति को आतंकवादी कहा जाता है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस तरह के घटिया कमेंट करते हैं।

