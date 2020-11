उर्वशी रौतेला और मोहसिन खान का नया गाना Woh Chaand Kahan Se Laogi हुआ रिलीज, दिखाई ग्लैमर वर्ल्ड की दर्दभरी कहानी

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) इन दिनों अपने एक नए गाने के प्रमोशन करती हुई नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से उर्वशी अपने दिल छू लेने वाले सॉन्ग वो चांद कहां से लाओगी (Woh Chaand Kahan Se Laogi) को जोरशोर से प्रमोट कर रही हैं। अब उर्वशी का ये गाना रिलीज हो गया है। खास बात ये है कि इस म्यूजिक वीडियो में उर्वशी ये रिश्ता क्या कहलाता है के कार्तिक यानी मोहसिन खान (Mohsin Khan) के साथ रोमांस करती हुई नजर आ रही हैं। गाने ने आते ही टॉप ट्रेंड में जगह बना ली है। साथ ही उर्वशी और मोहसिन की केमेस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है।

उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम पर गाने का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है- दिल टूटने की कभी आवाज नहीं आती, हर मोहब्बत अपनी मंजिल नहीं पाती! #WohChaandKahanSeLaogi आ गया है। इसे देखें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। गाने में उर्वशी और मोहसिन एक एक्टर का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उर्वशी ने बताया था कि वो इस गाने से काफी कनेक्ट कर पा रही हैं। उनके लिए वो चांद कहां से लाओगी सिर्फ एक गाना नहीं है बल्कि ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया की एक कहानी है। गाने में दिखाया जाता है कि एक छोटे शहर की लड़की कैसे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखती है और इसके लिए अपने प्यार को धोखा दे बैठती है।

#WohChaandKahanSeLaogi 🥀💔 OUT NOW !! LINK IN BIO



