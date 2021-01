Urvashi Rautela ने शेयर की खूबसूरत तस्वीर, खत्म किया फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल.. फैंस बोले- सबसे सुंदर

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो अपने फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं। पिछले दिनों उन्होंने कई फोटोशूट करवाए थे जो एक के बाद एक वायरल हुए थे। इन दिनों उर्वशी फिल्म इंस्पेक्टर अविनाश की शूटिंग कर रही हैं। जिसका पहला शेड्यूल उर्वशी ने पूरा कर लिया है। उर्वशी ने इसकी जानकारी देते हुए अपनी एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की है। उर्वशी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

उर्वशी रौतेला ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी ग्लैमरस और ब्यूटीफुल फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- आज पहला शेड्यूल खत्म हो गया। इंस्पेक्टर अविनाश के फर्स्ट शेड्यूल का सेट पर आखिरी दिन। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मुझे एक ऐसा रोल मिला जिसके लिए काफी होमवर्क और तैयारी करनी पड़ी। मैं इस क्रू को मिस करूंगी और मुझे मेरे हीरो रणदीप हुड्डा के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मेरे डायरेक्टर नीरज पाठक भी बहुत बढ़िया रहे। मैं इनके साथ काम करके बेहद शुक्रगुजार हूं।

उर्वशी की इस फोटो पर कुछ ही घंटो में 6 लाख से ज्यादा के लाइक्स आ चुके हैं। गार्डेन एरिया में बैठी उर्वशी किसी नैचुरल ब्यूटी से कम नहीं लग रही हैं। पिछले दिनों उर्वशी ने स्लिप गाउन ड्रेस पहनकर शूट करवाया था जिसकी कीमत बेहद चौंकाने वाली सामने आई थी। उर्वशी के गाउन की कीमत 5 लाख रुपए और गले में पहनी हुई जूलरी की कीमत 45 लाख रुपए थी। बीटीएस वीडियो में उर्वशी बेड पर बैठे हुए कमाल की अदाएं दिखा रही थीं। उनके इसी अंदाज पर फैंस चुटकियों में फिदा हो जाते हैं। वो कैट वॉक करती हुई पोज दे रही थीं। इस दौरान उनके फेस एक्सप्रेशन्स कमाल के नजर आए थे।

One more video of Urvashi Rautela shoot for a jewellery brand #versace #UrvashiRautela @UrvashiRautela pic.twitter.com/3BgQjwK6WO