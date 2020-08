यूरोप ट्रिप के दौरान Sushant के कमरे में लगी तस्वीर के साथ नज़र आईं Rhea, यूजर्स ने ट्रोल करते हुए कहा- 'यह वही पेंटिग है ना?'

नई दिल्ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput Suicide ) का सुसाइड केस रोज़ाना उलझता ही जा रहा है। इस केस में उनकी ही गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) पर कई गंभीर आरोप लगाएं गए हैं। रिया चक्रवर्ती को प्रथम आरोपी मना जा रहा है। वहीं अब एक फिर से रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगी है। जिनके बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई है। दरअसल, सुशांत और रिया यूरोप ट्रिप ( Sushant Rhea Europe Trip Photos) पर गए थे। जहां एक पेटिंग को देखने के बाद उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। रिया ने अपने सोशल मीडिया पर वहां की तस्वीरें भी पोस्ट की थी। जिसमें सुशांत के कमरे की भी एक तस्वीर पोस्ट की है। जिसके बाद अब फिर से ट्रोलर्स रिया को उन तस्वीरों के वजह से ट्रोल ( Users Troll Rhea ) किया जा रहा है।

रिया चक्रवर्ती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ( Rhea Chakraborty's Social media accounts ) पर कुछ तस्वीरें पोस्टल की थी। जिसमें एक तस्वीर में रिया के पीछे एक पेंटिंग नज़र आ रही है औऱ वह बिस्तर में लेटी हुईं हैं। जिसके बाद से लगातार यूजर्स कमेंट कर पूछ ( Users comment on her post ) रहे हैं कि यह वही पेंटिंग है ना जिसे देखकर सुशांत की तबीयत खराब हो गई थी। बता दें बयान दर्ज करवाते हुए रिया ने यह बात बताई थी कि 'जब छुट्टियां मनाने यूरोप गए थे। तो सुशांत के कमरे में एक पेंटिंग लगी थी। जिसमें एक शख्स बच्चों को खा रहा था। जिसे देखने के बाद सुशांत अलग ही बर्ताव करने लगे थे। जब रिया ने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो जवाब में उन्होंने कहा था कि वह इस पेंटिंग के किरादरों को देख सकते हैं।'

रिया ने यह भी बताया कि यूरोप में भी उनकी तबीयत ( Sushant's health deteriorated ) खराब हो गई थी। जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रिया में डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ( Detoxification center was taken to Austria ) ले जाया गया था। लेकिन फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। जिसके बाद वह 28 अक्टूबर को ही इंडिया वापस आ गए। जबकि उन्हें 2 नंवबर में आना था। इंडिया आने के बाद सुशांत का इलाज कराया जा रहा था। बता दें रिया पर आरोप लगाया जा रहा है कि रिया सुशांत को उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण ब्लैक मेल ( Rhea Blackmailing due to his mental state not recovering ) कर रही थीं और उनके पास ही उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं। जिन्हें वह मीडिया को देने की बात कही रही थीं।