मेहंदी सेरेमनी में Varun Dhawan और नताशा दलाल का दिखा रोमांटिक अंदाज, देखें कपल की खूबसूरत तस्वीरें

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) अपनी बचपन की दोस्त नताशा दलाल (Natasha Dalal) के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। दोनों ने अलीबाग में 24 दिसंबर को सात फेरे लिए। शादी के बाद दोनों रात करीब साढ़े 10 बजे मीडिया से मिलने के लिए बाहर आए। मीडिया के सामने दोनों ने काफी देर तक पोज़ दिए। इसके बाद हर कोई वरुण और नताशा की शादी की इनसाइड फोटोज़ देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।

ऐसे में अब दूल्हे राजा खुद अपनी शादी (Varun Dhawan Wedding) की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कर रहे हैं। हल्दी सेरेमनी के बाद अब वरुण ने अपनी मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें पोस्ट की हैं। पहली तस्वीर में वरुण अपनी दुल्हनिया नताशा को किस करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक-दूसरे को हंसते हुए देख रहे हैं। वहीं, तीसरी तस्वीर में नताशा अपने हाथ में मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं।

Your 6th grade buddy and now your life mate ❤ #varunwedsnatasha #varunkishaadi #varundhawan #natashadalal pic.twitter.com/cNhQEjruQX